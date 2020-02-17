Gölde kaybolan balıkçıdan geriye son seferine ait görüntüler kaldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, balık tutmak için teknesi ile Kemer Baraj Gölü'ne açılan ve tekneden düşerek gölde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları havadan ve sudan devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan'da bulunan Kemer Baraj Gölü kenarında küçük bir balıkçı işleten Önder Gülhan (45), dün saat 17.00 sıralarında yanında bulunan üç arkadaşı ile baraj gölünde gezintiye çıktı. Bir süre gölde tekne ile gezen Gülhan, arkadaşlarını kıyıya bıraktıktan sonra bu sefer balık tutmak için teknesiyle göle açıldı. Akşam eve dönmeyen ve kendisinden haber alamayan yakınları, tekneyle Gülhan'ı aramaya çıktı. Saat 19.00 sıralarında Gülhan'a ait tekneye ulaşan yakınları, kendisinden bir ize rastlanmayan Gülhan'ın bulunması için İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Jandarma ekipleri, gece tüm çabalara rağmen Önder Gülhan'a ulaşmadı.

Kayıp balıkçıyı bulmak için bu sabah arama kurtarma çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Şube Müdürlüğü'nden gelen uzman dalgıçların yanı sıra havadan da jandarma helikopteriyle yeniden başlandı. Aramalar Gülhan'ın teknesinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Ekipler gölde kaybolan balıkçı Gülhan'ı bulmak için havadan ve sudan çalışmalarını sürdürüyor.

Kaybolmadan 1 saat öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı

Yaklaşık 20 saattir kendisinden haber alınamayan Önder Gülhan'dan geriye kaybolmadan 1 saat önce kaybolduğu gölde çekilen görüntüleri kaldı. Görüntülerde, arkadaşlarını baraj gölünde teknesi ile gezdirdikten sonra tekrar balık tutmak için göle açılan Gülhan'ın kaybolmadan önceki tekne kullandığı anlar yer aldı.