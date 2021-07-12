Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde dün çocukları ve komşuları ile pikniğe gittiği gölete atlayan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'nin Dumlupınar Mahallesinde yaşayan E.B alınan bilgiye göre iki kızı ve iki komşusuyla birlikte dün Sultanhisar'ın Güvendik Mahallesi'nde bulunan bir sulama göletinin bulunduğu mevkiye piknik yapmaya gitti. Eşiyle sorunları olduğu iddia edilen E.B., iki komşusunun balık tutmak için uzaklaştığı sırada çocuklarının gözü önünde yaklaşık 5 metre yükseklikten gölete atladı. Annelerinin gölete atladığını gören çocuklar durumu hemen jandarma ekiplerine ve babalarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İki çocuk annesi kadını bulmak için çalışma başlatılırken, bölgeye Muğla'dan gelen su altı arama kurtarma ekibi gece geç saatlerde kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından E.B.'nin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.