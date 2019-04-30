Gönüller bir oldu

Aydın Efeler Ortaokulu öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlatılan ‘Gönüller bir olsun' projesi kapsamında Aydın'daki görme engellilerin gönlünü aldı. Okulun 7.ve 8. Sınıf öğrencileri proje kapsamında Altı Nokta Körler Derneği'ni ziyaret ederek engellilere müzik dinletisi sundu.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu ve öğrencileri ile görme engellilerin gönlünü almak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Proje Koordinatörü Ayhan Utlu, gönül almanın dünyanın en güzel duygularından biri olduğunu belirterek bu etkinlikle hem öğrencilerin hem de görme engelli bireylerin çok mutlu olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte kitapların sesi olacaklarını belirten Utlu, öğrencilere ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Böylesine anlamlı bir projede kendilerini sevindiren Efeler Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür eden Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, “Farklı ve güzel bir gün yaşadık. Bizim için bu etkinliği düzenleyen başta öğrencilerimiz olmak üzere Efeler Ortaokulu Müdürü Fuat Dündar'a, proje koordinatörü Ayhan Utlu'ya ve etkinlikte emeği geçen öğrenci kardeşlerimize şahsım ve derneğim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Efeler Ortaokulu Müdürü Fuat Dündar ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlatılan ‘Gönüller bir olsun' projesi kapsamında Aydın'daki görme engellilerin gönüllerini almaya çalıştıklarını belirterek “Bizlere bu etkinlik için kapılarını açan şube başkanımız Bayram Özen olmak üzere tüm dernek üyelerine okulum adına çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dönemlerde de derneğin faaliyet ve çalışmalarına okul olarak destekte bulunacağız" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle dernek üyeleri kaynaşıp güzel dostluklar kurdu.