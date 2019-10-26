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Gönüllü gençlerden engellilere ziyaret

AB Erasmus + projesi kapsamında hazırlanan “Gönüllüler hareketi” projesi kapsamında Didim’de bulunan 37 genç, Didim ve Yöresi Engelliler Derneğini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

AB Erasmus + projesi kapsamında hazırlanan “Gönüllüler hareketi” projesi kapsamında Didim'de bulunan 37 genç, Didim ve Yöresi Engelliler Derneğini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


AB Erasmus + projesi kapsamında hazırlanan ve tüm proje giderleri Erasmus tarafından karşılanan “Gönüllüler hareketi” projesi öğrencileri Didim ve Yöresi Engelliler Derneğini ziyaret etti. Romanya, Almanya, Bulgaristan, Estonya, İtalya ve Hırvastistan'dan gelen ve yaşları 18-27 arasında değişen 37 genci, Dernek Başkanı Bedri Altıntaş, dernek yöneticileri ve üyeler karşıladı.


Dernek Başkanı Bedri Altıntaş, ilçe genelinde bin 500'e yakın engelli bireyin olduğunu belirterek “Biz dernek olarak kurulduğumuz günde bu yana hem engellilerin hemde ailelerinin hayatlarını kolaylaştırma ve sosyal hayata entegre olmaları için çalıştık. Bu dernek binamız kazandırıldı. Biz burada engelli bireylerimizi, saz, resim, halk oyunu gibi bir çok kurs açtık. Bünyemizde kullanılmak üzere bir adet engelli aracımız bulunuyor. Engellilerimizin kullanımında olup her türlü ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyoruz. Bunun dışında Belediyemizin katkılarıyla engelsiz plajı hizmete açtık. Yazın engelli kardeşlerimiz ve aileleri burada denize girip, güneşlenme imkanı buluyor. Hedefimiz ilçemize engelsiz bir köy projesi, bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor”dedi.

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