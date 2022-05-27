“Görev Bende” kampanyası Aydın'da başladı

Aydın'da sigaranın zararlarına dikkat çekerek farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan “Görev Bende” kampanyası çerçevesinde sağlıkçılar fidan dikimi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığı ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla "Görev Bende" kampanyası gönüllülük programı Aydın'da da başlatıldı. Kampanya çerçevesinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturulması amacıyla Efeler ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde ağaç dikim etkinliği düzenlendi. Çiftlikköy Camii'nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte sağlık çalışanları ve müftülük çalışanları çam ağaçlarının dikimini gerçekleştirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Aydın İl Müftülüğü çalışanları, Çiftlikköy Camii imamı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi çalışanları katıldı.