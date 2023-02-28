Görev dönüşü kaza yapan Söke Cezaevi Karakol Komutanı şehit oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevi karakol komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, görev için gittiği Mersin'den Aydın'a dönüş esnasında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek şehit oldu.

Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay 2. Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, 22 Şubat'ta cezaevi sevki için gittiği görev dönüşünde Mersin'in Anamur ilçesinde kaza geçirdi. Sevk aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlhan Kesekler, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı Kesekler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Söke İlçe Kaymakamlığı sosyal medya sayfasında yapılan ilk açıklamada, "Şehidimize Allahtan rahmet, yakınlarına, ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.