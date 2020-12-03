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Görme engelli köpek, sıcak yuvasına kavuştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlatan görme engelli köpek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlatan görme engelli köpek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir hayvansever tarafından sahiplenildi.


2018 yılında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından başlatılan “Satın alma, sahiplen” kampanyasına Aydınlılar destek olmaya devam ederken Aydın'ın Efeler ilçesinde kaza sonucu gözlerini kaybeden engelli köpek, Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata bağlandı. Veteriner hekimler tarafından başarılı geçen operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlatan görme engelli köpek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir hayvan severe sahiplendirildi. Engelli köpek, duyarlı hayvanseverin desteğiyle sıcak bir yuvaya kavuşurken, Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekipleri de hayvansever vatandaşa teşekkür etti.

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