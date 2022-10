Görme engellilerden “Beyaz Baston Yasası” çağrısı

Görme engelli bireyler için özgürlüğün sembolü haline gelen beyaz bastonun reçeteye yazılarak ücretsiz bir şekilde verilmesi gerektiğini ifade eden Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, Beyaz Baston Yasası'nın bir an önce meclisten geçmesini talep etti.

Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi, Aydın'da 40 bin 65 engelli vatandaşın yüzde 26,2'sini oluşturan görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran beyaz bastonun önemine dikkat çekti. Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştiren Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, beyaz bastonun görme engelliler için özgürlüğün sembolü olduğunu vurguladı.

Atatürk abidesine çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende kısa bir konuşma yapan Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, “1963 yılından bu yana 15 Ekim tarihi, körlerin özgürlüğünün ve bağımsızlığının sembolü olan Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü olarak kutlanmakta. Bugün de görme engellilerin beyaz bastonunu kullanarak sokaklarda özgürce dolaşabilmelerinin önünün açılması ve kimseye minnet etmeden tüm işlerini beyaz bastonu ile yapabilmesinin kutlandığı bir gündür. Biz görme engelliler için beyaz bastonu özgürlüğün sembolü olarak nitelendiriyoruz. Bir beyaz bastonun maliyeti 320 TL ama devlet bunun reçeteye yazılması halinde 22 TL'sini karşılıyor. Yani geriye 298 TL kalıyor. Bir görme engellinin beyaz bastonunu aldığını varsayalım. Aldıktan 1 saat sonra bir yere takılıp kırılabilir, zarar görebilir. Dolayısıyla birçok görme engelli arkadaşımızın ekonomik durumunun yetersiz olması, ekonomik bağımsızlığı olmaması ve istihdam olanaklarından yoksun olması sebebiyle bu maliyeti karşılayabilmesi söz konusu değil. Her platformda bizler bu beyaz bastonun reçeteye yazılarak tamamının karşılanması gerektiğini söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Şu an için böyle bir durum olmadığından bizler sürekli beyaz baston için kampanyalar düzenliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız yüklü miktarda belli periyotlarda beyaz baston desteği sağlıyor ama dediğimiz gibi bu beyaz bastonun kırılması an meselesi oluyor. Oysaki biz bastonumuz kırıldığında hiç kimseye bir şey demeden kimseye minnet etmeden reçeteye yazılmasını talep ediyoruz. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün yapmış olduğu engelli envanterine göre Aydın'daki 40 bin 65 engelli vatandaşın, yüzde 26,2'sini görme engelliler oluşturuyor. Bu rakam da yaklaşık 10 bin görme engelli demek. Yani beyaz bastonun öneminin ne kadar büyük olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Peki bu 10 bin görme engelli neden sokaklarda değil, neden iş yaşamında değil. Çünkü ya birçoğunun beyaz bastonu yok. Beyaz bastonu olmadığı için bağımsız hareket eğitimini alamıyor. Alamadığı için de sokaklara özgürce çıkıp dolaşamıyor. Tekrardan çağrıda bulunuyoruz. Bu beyaz bastonun karşılanması ve bir an evvel meclisten geçirilerek Beyaz Baston Yasası'nın çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu beyaz bastonların reçeteye yazılarak tamamının devlet tarafından karşılanmasını siyasi otoriteden istiyoruz” dedi.