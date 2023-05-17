"Görünmez Kentler" resim sergisi Ada Modern Sanat Galerisi'nde

Dr. Zahit Büyükişliyen'in son eserlerinin yer aldığı “Görünmez Kentler” isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatı, ‘Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için sanat tüm süreç ve alanlarda olmalıdır” anlayışıyla tanımlayan ünlü ressamın sergisi, 17 Haziran'a kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde açıldığı günden bu yana kenti sanatın usta isimleri ile buluşturan Ada Modern Sanat Galerisi'nin bu ayki konuğu Türk resim sanatının en önemli temsilcilerinden Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen oldu. Büyükişliyen'in son eserlerinden oluşan “Görünmez Kentler” adlı resim sergisi düzenlenen bir kokteylle açıldı. Kokteyle Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belediye meclis üyeleri, KUSAV Başkanı Levent Köylü, küratör İbrahim Karaoğlu, Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen, prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Sanat bir ürün değil bir süreçtir. Bu süreç sonunda ortaya çıkan şey etik, estetik ve adalet kavramlarıyla örtüşüyorsa sanat olarak kabul edilir. Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için sanat tüm süreç ve alanlarda olmalıdır” anlayışıyla sanatını tanımlayan ünlü ressam Ada Modern Sanat Galerisi'ndeki sergisiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bugün sizlerle olmaktan çok gururluyum ve sevinçliyim. Ada Modern Sanat Galerisi, İstanbul'daki galerilerle yarışacak kadar iyi. Umarım burada çok güzel sergiler açılmaya devam eder. Ben eserlerimde bir kavramla yola çıkmayı seviyorum. Benim için insanların resimlerim üzerinde düşünmesi ve konuşması çok önemli. Ben resimlerimi bir mesaj vermek için yapmıyorum. Bu sergimde de görünmez kentler var. Görünmez kentler kurmacadır. Herkes eserlere bakıp farklı anlamlar çıkarabilir” dedi.

Ada Modern Sanat Galerisi Sanat Direktörü ve KUSAV Başkanı Levent Köylü ise, “Kuşadası ve KUSAV iş birliğinde sanat hayatına başlayan Ada Modern Sanat Galerisi, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel bir seri ile etkinliklerine devam ediyor. Bugün Ada Modern Sanat Galerisi'nde Çağdaş Türk resim sanatının en önemli isimlerinden biri olan, resim sanatımızın son yarım asırlık gelişiminin tanığı, ressam ve hocaların hocası Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen'i ağırlıyoruz. Kendisine bizleri kırmadığı ve eserlerini paylaştığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin küratörü İbrahim Karaoğlu da sergiye ilişkin oluşturduğu manifestosunda, “Zahit Büyükişliyen sergisinin temel izleğini görünmez kentler nostaljisi oluşturuyor. Nostaljiye ilişkin oluşturduğu anlam çerçevelerinin içinde yorumluyor sanki eserleri. İdealize edilmiş, kendinde olmayan büyüler atfedilmiş bir kenti değil, zamanın geri dönüşsüzlüğü üzerinden; dünden kalan hatırlatmaları, dünle yiteni, özlemle anıyor. Geçmişi geri getirmek için değil, hatıralar arasındaki uzaklığı çoğaltmamak için bu resimler. Dünü ve hayallerini yeniden anmak” İfadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da, Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen'i Kuşadası'nda ağırladıkları için onur duyduklarını söyledi. Ada Modern Sanat Galerisi'nin Kuşadalıları sanatın farklı alanlarında eserler veren önemli isimlerle tanıştırmaya devam edeceğini belirten Turan, “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını getirdim. Tüm sanatseverleri, Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen'in sergisini izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.