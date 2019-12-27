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ğr. Gör. Ali Göncü, Amerika'daki derneğin Avrupa temsilcisi oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr.

Gör. Ali Göncü, Tahıl/Hububat Bilimi alanında dünyanın önde gelen kurumlarından olan AACC International (Amerika Hububat Kimyacıları Birliği) bünyesindeki, alanında doktora eğitimine devam eden kişilerden oluşan Cereals & Grains Student Association'ın Yönetim Kurulu'na davet edilerek Avrupa temsilcisi olarak atandı.


ADÜ'den yapılan açıklamada, “Avrupa'dan katılan tek Türk akademisyen olarak ülkemizi ve ADÜ'yü temsil eden öğretim elemanımızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz” denildi.

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