Grand ve Orient Bazaar'da alt yapı çalışmaları tamamlandı

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Grand ve Orient Bazaar'da başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Alt yapı çalışmaları tamamlanan çarşılarda doğal taş döşenecek bölgelere beton dökülüyor.

Geçtiğimiz yıl kent merkezinde bulunan turistik çarşıları bütünüyle yenileyerek sağlıklı bir alt yapıya ve estetik bir görünüme kavuşturan Kuşadası Belediyesi tarafından kentin en eski çarşıları olan Grand ve Orient Bazaar'da başlatılan çalışmalar kesintisiz sürüyor. Bir buçuk ayı geride bırakan yenileme çalışmaları kapsamında ekipler, Grand ve Orient Bazaar'daki alt yapı işlerini tamamladı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 75 metre yağmur suyu hattı, ASKİ ekiplerince de 80 metre içme suyu hattı döşenen Grand ve Orient Bazaar'da elektrik, telefon ve internet alt yapıları da ilgili kurumlarca yenilenerek sağlıklı hale getirildi.

Alt yapısı yenilenen iki turistik çarşıda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından doğal taş döşemesine zemin oluşturması için beton dökümü yapıldı. Doğal taş döşeme işleminin de kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından peyzaj ve cephe düzenlemesi yapılarak çarşıların 2022 turizm sezonunu yenilenmiş olarak karşılaması sağlanacak.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Sarıdedeoğlu ve Emre Fazlılar ile birlikte Grand ve Orient Bazaar'da sürmekte olan çalışmaları inceleyerek esnafla sohbet etti. Grand ve Orient Bazaar'daki yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuşadası çarşıları 2022 turizm sezonunu bütünüyle yenilenmiş olarak karşılayacak. Grand ve Orient Bazaar, özellikle kruvaziyer gemileriyle kentimize gelen yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelecek. Bu durum da esnafımıza önemli bir katma değer sağlayacak” dedi.