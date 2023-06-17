Gri balıkçılların sıra dışı yuvaları korunuyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde doğada ender rastlanan bir olay yaşandı. Donduran Mahallesi'nde bulunan bir fıstık çamı ağacında 50 gri balıkçıl yuvası tespit edildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı kırsal Direcik Mahallesi'ni asırlardır mesken tutan balıkçıl kuşlar, artan nüfuslarının çözümünü sıra dışı bir yöntemle buldu. Çam ağaçlarına birden çok yuvalanan gri balıkçıl kuşlar, artan sayılarının ardından yeni yuva arayışına girerken sorunu Direcik'in hemen yanındaki Donduran Mahallesi'ne yuvalanmakta buldu. Balıkçıl türlerinin genellikle eski nehir yataklarındaki ağaçlara yuva yaptığı bilinirken doğada ender rastlanan bir yuvalanma yerini tercih etmeleri ise hayrete düşürüyor. 2020 yılından bu yana Donduran Mahallesi'ni de benimseyen balıkçıl kuşlarının, bir fıstık çamında 50'den fazla yuva yapması ise görenlerin dikkatini çekiyor.

Yuvalandıkları 2 mahalleyi de şenlendiren ve her yıl Ocak ayında yuvalanıp Ağustos ortasına kadar köyde duran kuşların ve yuvalarının korunması için ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Aydın'ın önemli yaşam kaynağı olan Büyük Menderes Ovası ve Büyük Menderes Nehri, çeşitli canlılara, özellikle de su kuşlarına yaşam alanı oluşturmaya devam ederken, balıkçıl kuşların sıra dışı yuvası ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Balıkçıl türleri eski nehir yataklarındaki ağaçlara yuva yapmaktadırlar. Aydın'ın Yenipazar ilçesi Direcik Mahallesi'nde bulunan boylu fıstık çamlarına doğada ender rastlanan bir davranışla çok sayıda Gri Balıkçıl yuva yapmaktaydı. Köydeki varlıkları Direcik halkı tarafından da uzun süredir benimsenmiştir. Direcik Mahallesi'ndeki çam ağaçlarında 40 çiftten fazla Gri Balıkçıl yuvası bulunduğu tespit edilmiştir. Buradaki fıstık çamlarında üreyen Gri Balıkçılların sayısında artış olunca yuva yeri bulma sorununu hemen yakınındaki Donduran Mahallesi'nde bulunan fıstık çamı ağacına da 2020 yılında yerleşmeye başlayarak çözmüşlerdir. Donduran Mahallesi'ndeki tek bir adet çam ağacından gri balıkçıl yuva sayısı 2023 yılında 50 adet üzerindedir. Gri Balıkçılların bu sıra dışı yuva yeri Aydın Şube Müdürlüğümüzce takip edilmekte ve arazi sahibi ile birlikte korunmaktadır. Ekosistemdeki bozulmalar sonucu canlıların yaşam mücadelesi ve adaptasyon yetenekleri gereği bu şekilde farklı davranışlar sergilenebilmektedir. Doğa parçalarının ve doğada yaşayan canlıların korunması çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.