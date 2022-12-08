Grip mevsimi geldi pırasaya olan ilgi arttı

Aydın'da havaların soğuması ile birlikte grip ve nezleden korunmak isteyen vatandaşlar, doğal ilaç olarak bilinen bitkilere yönelirken, gripsavar olarak bilinen pırasaya da ilgi arttı.

Kış günlerinde vücudu dirençli tutmak ve hastalıklardan korunmak adına bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar doğal bitkileri tüketmeye başlarken, gripsavar olarak bilinen pırasaya da ilgi arttı. Bağırsak sağlığı bütün vücudu etkilerken, uzmanlar da bağırsaklardaki probiyotik bakterileri artırmak için pırasa, pancar, enginar gibi probiyotik besinlerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Kış hastalıklarından korunmak için doğru beslenmenin önemini bilen vatandaşlar ise pırasaya olan ilgiyi artırdı.

Gripsavar olarak bilinen pırasanın, toptan olarak kilosunun 7 TL'den satıldığını ifade eden Acarlar Toptancı Hali üreticilerinden Muhammet Bozdemir, “Kış aylarında hastalıklardan korunmak için sebzelere olan rağbet artsa da işler eskisi gibi hareketli değil. Bu aralar halde durgunluk var. Eskiden 1-2 saatte bitecek ürünü şimdi 2-3 günde anca bitiriyoruz. Pırasayı toptan 7 TL'den, kerevizi toptan 12 TL'den satıyoruz” dedi.