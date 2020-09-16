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Güç kaynağından çıkan dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde bilgisayarlara bağlı güç kaynağından çıkan dumandan etkilenen iki personel tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde bilgisayarlara bağlı güç kaynağından çıkan dumandan etkilenen iki personel tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Olay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hizmet binası içerisinde yer alan bilgisayarlara bağlı güç kaynağından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. O sırada binada bulunan iki personel yangın tüpleri ile güç kaynağında meydana gelen yangına müdahale etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Güç kaynağındaki yangına müdahale ederken dumandan etkilendiği öğrenilen iki personel ambulansla tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. İki personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

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