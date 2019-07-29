Güler Ailesi, hak aramak için Ankara'ya gitti

Aydın'da özel bir okulda lise eğitimini okul birincisi olarak tamamlayıp mezun olan ancak okul birinciliği sisteme işlenmeyen Hatice Nesibe Güler isimli öğrenci, hakkını aramak için ailesiyle Ankara'ya gitti. Okulun ihmali nedeniyle çocuklarının hayallerinin yıkıldığını belirten Hatice Nesibe Güler'in annesi Meral Güler, “Sorun çözülmez ise hakkımızı yasal yollardan arayacağız” dedi.

Defalarca uyarmamıza rağmen bizi mağdur ettiler

Çocuklarının Aydın'da önceleri Bedesten İş merkezinde geçen yıl da Malazgirt Meydanı'na taşınan bir özel okulda eğitim gördüğünü ve defalarca uyarmalarına rağmen okul idaresinin kızlarının okul birinciliğini sisteme işlemediğini belirten Anne Meral Güler, “Özel okulun yetkililerine defalarca uyardık. Okul birinciliğini sisteme yüklediniz mi? Diye. Her soruşumuzda sorun yok dediler. Ancak tercih yapacağımız zaman kızımın okul birinciliğinin sisteme işlenmediğini gördük. Maalesef bu olayın sorumluluğu üzerinde olanlar suçu sisteme attı. Şimdi Ankara'da ÖYSM'ye gidip hakkımızı aramaya çalışıyoruz. İnşallah sorun çözülür. Kızım hayallerine kavuşur” dedi.

Yaşadıklarına inanamadığını ve adeta bir kabusun içinde olduğunu belirten özel okulun öğrencisi Hatice Nesibe Güler, yetkililerden yardım isteyerek “Benim hakkımı en fazla savunacak olan özel okul maalesef hayallerimi yıktı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli yazışmaları yaptı. Şu anda dakikalarla yarışıyoruz. Bu sorun düzeltilmez ise hem emeklerim hem de yıllarım boşa gidecek. Bu nedenle yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.