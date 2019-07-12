Güllübahçe kanalizasyona kavuşuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun il genelinde sürdürdüğü hizmet ve yatırımlar kapsamında Söke Güllübahçe'de başlatılan kanalizasyon altyapı çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda toplamda 22.3 kilometre hat yapımı gerçekleştirilmesi planlanan Mahallede şimdiye kadar 10.1 kilometre hat yapımı tamamlandı. Çalışmaların yüzde 46 seviyesine ulaştığı Güllübahçe'de kısa zamanda hat yapımları tamamlanarak mahalle kanalizasyon altyapısına kavuşacak.

Güllübahçe'nin uzun yıllardır kanayan yarası olan kanalizasyon eksikliğinin Büyükşehir Belediyesi eliyle yapılması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Çalışmaları ilgiyle takip eden vatandaşlar “Bir hayal gerçek oldu Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.