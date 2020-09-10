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Güllübahçe'de Yangın Yürekleri Ağızlara Getirdi

Aydın’ın Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi Turunçlar mevkiinde çıkan yangın korkuttu.

Aydın'ın Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi Turunçlar mevkiinde çıkan yangın korkuttu. Yaklaşık bir ay kadar önce antik kent Priene'de yangın şoku yaşayan Güllübahçe'de, yine antik kentin yakın bölgesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre Güllübahçe Mahallesi Turunçlar Mevkiin cami arkasında kalan evlere yakın olan bölgede yol kenarında yangın çıktı. İlk olarak çevrede yaşayan vatandaşların bahçe hortumlarıyla müdahale ettiği yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında bölgede bulunan makilik alan ve bazı ağaçlar zarar gördü.


Güllübahçe Mahalle Muhtarı Yusuf Çam; “Yangın haberi ile yüreklerimiz ağzımıza geldi. Ancak bu kez büyümeden söndürüldü. Yakın zamanda Priene'de yaşadığımız korku ve üzüntüyü bir kez daha hatırladık. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

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