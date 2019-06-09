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Gün batımı izleyenleri mest ediyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gün batımında sahile gelen yerli ve yabancı turistler eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımında sahile gelen yerli ve yabancı turistler eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.


9 günlük bayram tatili ile birlikte yerli turistler Kuşadası Davutlar Mahallesi Sahil Siteleri'ne akın etti. Burada bayram tatillerini sevdikleri ile beraber geçiren tatilciler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Her akşam gün batımında sahile akın eden yerli ve yabancı turistler, ellerinde cep telefonları ile eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Yaklaşık yarım saat devam eden görsel şölen ile birlikte tatilciler mutlu anılar biriktirdi.

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