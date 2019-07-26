“Gündem Ekonomi' Koçarlı'da toplandı

Aydın Ticaret Odası'nın 115. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı ‘Gündem Ekonomi' toplantılarının ilki Koçarlı ilçesinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı toplantıda, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, Tarım Ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, Ticaret İl Müdürü Şeref Yazıcı, Koçarlı Jandarma Komutanı Ahmet Çoban, Koçarlı Emniyet Amiri Törehan Mollaoğulları, Aydın ve Koçarlı'nın Daire Amirleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları AYTO'nun Koçarlı ilçesinden kayıtlı üyeleriyle buluşup sorun ve taleplerini dinledi.

“Gündemimiz seçim değil, geçim olmalı”

Dört yıllık seçimsiz bir Türkiye ortamında artık gündemin seçim değil geçim olması gerektiğine değinen, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken: “Geçtiğimiz yıllarda yoğun bir seçim dönemi yaşadık. Ama artık seçim derdi yok geçim derdi var. İşiniz işimiz; derdiniz derdimizdir diyerek Gündem Ekonomi toplantılarının ilkini Koçarlı ilçemizle başlattık. Bu toplantı sonrasında Gündem Ekonomi Çine, Karpuzlu, Germencik, İncirliova ve Köşk diyerek toplantılarımızı, üyelerimizin ayağına giderek yapacağız. Bugün odamızın seçilmişleri, Koçarlı'daki üyelerimizi gün içerisinde tek tek ziyaret ettiler. Şimdi de Sayın Valimizin başkanlığında tüm kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile birlikte üyelerimizin sorun ve beklentilerini konuşacağız. Yani Gündem Ekonomi Koçarlı diyeceğiz, Koçarlı gündemini masaya yatıracağız ve gündem Koçarlı olacak. Biz bu toplantıları daha önce sektör bazlı yapmıştık. Şimdi ilçe bazlı yapmaya başladık. Üyelerimizin, tüccarların, sanayicinin, esnafın, sürekli yanında olan Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendilerine biz bu projeyi arz ettiğimiz anda bizlere sorgusuz sualsiz “Ben vatandaşımın sorununu öğrenmek için bizzat orada olurum.” dediler. Bu çok önemli bir duyarlılık. Koçarlı ilçemizden odamıza kayıtlı tüm üyelerimizi karşımda görmek beni çok mutlu etti. Katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı konuşmasında, “Ben bir Belediye Başkanıyım ancak, Ticaret odasında 3 ayrı firma ile ticari faaliyetlerimi sürdürmekteyim. Eylemlerimiz ve söylemlerimiz hep aynı ama mesele bu söylediklerimizi hayata geçirip; Koçarlı'nın soluk yüzünü tekrar güldürmek” dedi.

Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik toplantının Koçarlı için büyük önem teşkil ettiğini belirterek, “Bugün Valilimizin himayeleri ve teşrifleriyle Aydın Ticaret Odası tarafından organize edilen, ilçemiz ve ilimizin sahip olduğu dinamiklerin ve potansiyelin belirlenmesi ve değerlendirilmesi adına Gündem Ekonomi Koçarlı Programı büyük önem arz ediyor. Ülkemiz için ulusal kalkınma kadar yerel kalkınma da büyük önem taşımaktadır. İlçemiz Koçarlı'da, yerel kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma modelleri çerçevesinde geliştirilecek stratejilerle mevcut mali ve insan kaynaklarını etkin kullanımı, yeni istihdam ve iş gücünün yaratılması, ekonomik faaliyetlerin canlandırılması, reel gelir artışına katkı yapılması, ilçemizde ki göçün önlenerek tersine göçün sağlanması ve sektörlerde ki çeşitliliği sağlamak büyük önem taşımaktadır. Ekonomik gelişmeyi teşvik edecek yeni firmaların ortaya çıkması ve mevcut firmaların gelişmesi, ilçemizde ki iş gücünü arttıracaktır” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise gerçekleştirdiği konuşmada “Biz geldiğimiz noktada emeğimizi esirgemeyen bir milletiz. Girişimciliğiyle konuşulan bir milletiz. Alın terimizi akıl terimizle birleştirmemiz lazım. Mevcut potansiyelimizi, toprağımızın verimliliğini, bulunduğumuz coğrafi konumu, iklimsel, mevsimsel unsurları teknoloji ile buluşturmamız lazım. Akılla alın terimizin sinerjisini oluşturmamız lazım. Seçimi geride bıraktık geçime bakıyoruz. Gündem ekonomi, Ticaret Odamızın 115'nci yılı münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenlemesi güzel bir şey. Bizlerde ilçelerimizde bu programlara daire amiri arkadaşlarımızla katılacağımızı ifade ettik. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Bunu her zaman söylüyoruz. Biz bu bağlamda vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit edip, çözümler üretmeliyiz. Hiçbir zaman bugün git yarın gel anlayışı olmaz. Vatandaşın ihtiyacı olan her şeyi en kısa çözümler ile yine vatandaşın hizmetine sunma anlayışı içerisinde olunmalıdır” dedi.

Aydın Ticaret Odası'nın Güney Ege Kalkınma Ajansı'na hazırlattığı Aydın merkez ve 16 ilçesinin sosyo-ekonomik durumu, ekonomi, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, madencilik ve enerji, ulaştırma, kamu yatırımları ve potansiyel yatırım alanları gibi Aydın'a dair tüm verilerin işlendiği Ekonomik Rapor'un sunumu Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken tarafından yapıldı. Ardından Koçarlı ilçesindeki üyelerin sorun ve beklentileri kamu erkleriyle paylaşıldı.

Aydın Ticaret Odası Gündem Ekonomi toplantılarını, sorumluluğunda bulunan 6 ilçeyi tamamladıktan sonra merkez ilçede tüm raporun paylaşılacağı Gündem Ekonomi Aydın toplantısı ile tamamlayacak.