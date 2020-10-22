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Gündüz kesip gece çalıyorlar

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı kırsal köylerden geçen Telekom hatları hırsızların iştahını kabarttı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal köylerden geçen Telekom hatları hırsızların iştahını kabarttı. Bölgede yapılan incelemede hırsızların köylere çeşitli kılıflarla girip gündüz hava aydınlık iken bakır kabloları kesip bir yere zulaladıktan sonra gece hava kararınca götürdükleri tespit edildi.


Korona virüs salgını nedeniyle başta öğrenciler olmak üzere evden çıkamayanlar için elzem ihtiyaç haline gelen internet, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal yerleşim alanlarında en büyük sıkıntılardan biri oldu. Hırsızların kabloları kesip çalmaları nedeniyle sık sık internet erişimi kesilen köylerde yapılan incelemede bazı bölgelerde kesilmiş vaziyette bulunan kablolar görevlilere teslim edildi.


Güvenlik güçleri kadar köylülerin de duyarlı olması istendi


Yetkililer, köylere mantar arama, hurdacı ya da başka adlarla dışardan gelen kişilerin takip edilmesini ve şüpheli bulunan kişiler için jandarmaya ihbar yapılmasını istediler.

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