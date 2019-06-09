Günel, bayram tatilini Kuşadası'nı geçiren tatilcilere teşekkür etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bayram tatili için Kuşadası'nı tercih eden tatilcilere teşekkür etti.

Bayram boyunca 310 binin üzerinde araç girişi olan Kuşadası'nda 114 bin olan nüfus bir milyonu geçti. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan ve büyük yoğunluk yaşanan Kuşadası'na tatilcilerin gösterdiği ilginin ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sosyal medyadan teşekkür mesajı yayınladı. Hem twitter hem de facebook üzerinden paylaşımlar yapan Başkan Günel, "Kuşadası'nda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca, 1 milyonu aşkın misafirimizi ağırladık. Geçen yıla göre gelen misafir sayısındaki artışla birlikte, şahsım ve Kuşadası Belediyesi birimlerimiz mesai yaparak kentimizde en iyi hizmeti sağlamak için görev başındaydık “ dedi. Tatil için Kuşadası'nı tercih edenlere teşekkür eden Başkan Günel, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “ Güzel kentimiz Kuşadası'na 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk 7 gününde 310 bin araç giriş yaparak, tatil boyunca mevcut nüfusumuzun 10 katını aşkın misafirimizi kentimizde ağırladık. Ramazan Bayramı öncesinde cadde ve sokaklarımızda köpüklü yıkama, ilaçlama, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları gibi birçok alanda misafirlerimizi daha iyi ağırlamak için çalışmalarımızı hızlandırarak hazırlığımızı yaptık. Kuşadası'nda bulunan tüm otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığı, 1 milyonu aşkın misafirimizi ağırladığımız bu tatil sürecinde Park Bahçe, Temizlik İşleri, Zabıta ekiplerimiz gibi birçok belediye birimimiz mesai yaparak, misafirlerimize en iyi hizmeti sağlamak için görev başında oldular. Kuşadası'nda tatilini yapan siz değerli misafirlerimize karşı olduysa hatalarımız için affınıza, eksikliklerimiz için anlayışınıza sığınıyoruz. Tatil zamanı Kuşadası'nı tercih ettikleri için tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, bir sonraki tatil zamanlarında görüşmek dileğiyle iyi yolculuklar diliyoruz “