Günel, CHP'li Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Binası'nda gerçekleşen CHP'li Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

Toplantı öncesi Başkan Ömer Günel ve diğer CHP'li Belediye Başkanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki heyet ilk olarak Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Heyet, mozolede saygı duruşunda bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve diğer belediye başkanları Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıyı değerlendiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bireyi olmaktan gurur duyduğunu belirterek “ Önümüzdeki beş yıl boyunca Kuşadalı hemşehrilerime hizmet için çalışacağım. Partimin sosyal demokrat çizgisinden asla vazgeçmeyeceğim. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bizlere görevimizi adaletli, saygı çerçevesinde ve insanları ötekileştirmeden yerine getirmemizi söyledi. Bu ilkeler bizleri var eden ilkelerdir. Bu duruşu asla terk etmeyeceğim. Partimin bana verdiği atamayla, Kuşadalı hemşehrilerimin iradesiyle seçildiğim Kuşadası Belediye Başkanlığı görevimi layıkıyla yerine getireceğim” dedi.