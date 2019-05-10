Günel, ilkokul öğrencileriyle buluştu

Son olarak İbrahim Zeki Emgin İlkoku'nu ziyaret eden Başkan Ömer Günel E-Twining programı kapsamında, okul öğrencileri tarafından hazırlanan “Unutulan Sanatların İzinde” isimli sergiyi gezdi.

Avrupa genelinde ilk ve orta öğretim kurumları arasında iletişim ve iş birliği sağlayan E-Twining programı kapsamında, Kuşadası İbrahim Zeki Emgin İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Unutulan Sanatların İzinde” isimli sergiyi gezen Başkan Ömer Günel, sergiye emek veren öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Başkan Ömer Günel, uluslararası eğitim programlarının toplumlar arasında büyük bir bağ kurduğuna dikkat çekerek “ Çocuklarımızın bu tür faaliyetlerle meşgul olduklarını görmek beni çok mutlu ediyor. E-Twining programı gibi Avrupa genelinde ses getirmiş bir projenin Kuşadası'nda bir ayağının olması mutluluk verici. Projeyi yürüten tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim” dedi.

Başkan Ömer Günel, sergi ziyaretinin ardından İbrahim Zeki Emgin İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velileri ile bir araya gelerek sorun ve önerilerini dinledi.