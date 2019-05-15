Günel, Kadınlar Denizi esnafı ile buluştu

Sıfır işgaliye konusunda Kadınlar Denizi esnafını bilgilendiren Başkan Ömer Günel, bölgede yaşanan alt yapısal ve teknik problemlerin kısa süre içerisinde giderileceğini kaydetti.

Asena Otel'de gerçekleşen toplantıda Belediye Başkanı Ömer Günel'e Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ile Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Çalım eşlik etti. Kadınlar Denizi sahil şeridinin doğal güzellikleriyle Kuşadası'nın en değerli bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Kadınlar Denizi'ni 30 yıl önce olduğu gibi bir cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

-“1 NİSAN KUŞADASI'NIN MİLADI, KUŞADASI'NDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Kadınlar Denizi esnafı ile gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 1 Nisan tarihi itibari ile Kuşadası'nda yeni bir dönemin başladığını belirterek “Elini sıkmadığımız, sorununu dinlemediğimiz hemşehrimiz kalmayacak. Biz sorun yaratmak için değil var olan sorunları çözmek için göreve geldik. Kuşadası tarihinin en büyük hizmetini vatandaşlarımıza biz sağlayacağız. Bunun sözünü seçim dönemimde de verdim, şimdi de veriyorum. Her şey Kuşadası için çok güzel olacak” dedi.

-“HEDEFİMİZ KUŞADASI'NI BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK”

Kuşadası Belediyesi'nin sıfır işgaliye uygulamasına geçiş için tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Geçtiğimiz günlerde benzer bir toplantıyı çarşı esnafımızla gerçekleştirdik. O toplantıda söylediğim gibi sıfır işgaliye konusunda tavrımız net. Uygun olmayan işgaliyeye izin vermeyeceğiz. Bu uygulama kimseyi ekmeğinden etmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Sorun yaşayan esnafımız olacaktır. Bu durumda çözümü birlikte arayacağız. Ama emin olun bu konuda kimseye taviz vermeyeceğiz. Bizim tek amacımız bu tarz uygulamaları hayata geçirip bir turizm merkezi olan kentimizi uluslararası cazibe merkezi haline getirmek” dedi.

Kuşadası'nın belirli noktalarında seyyar satışa izin verileceğini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Seyyar satıcıya karşı değiliz, seyyar işin fıtratında var. Dünya'nın birçok önemli kentinde seyyar satıcılar sembol haline gelmiş durumda. Bizim kentimizde de sembol haline gelecek seyyar tezgâhlar olabilir. Fakat gezici seyyarlara izin vermeyeceğiz. Bizim seyyar satıcılardan tek istediğimiz hijyen kurallarına uymaları ve bizim belirleyeceğimiz modelden çıkmamaları” dedi.