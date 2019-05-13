Günel, Şehit anneleri ile bir araya geldi

Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'nin şehit ailelerine ellerinden gelen tüm desteği sağlayacağını belirterek başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Pusula Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkanı Ömer Günel, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kadın Kolları Başkanı Engin Doyran, Gençlik Kolları Başkanı Savaş Çırban, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk katıldı.

Yemeğin ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ülkenin huzuru için canları pahasına savaşarak şehit veya gazi olan kahraman asker ve polislerin yakınlarına büyük bir vefa borçlarının olduğunu belirterek “Bizleri dünyaya getiren, yaşama tutunmamızı sağlayan sevgili annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Sizler vatanı korumak gibi büyük bir görevi üstlenen şehit ve gazilerimizin anneleri veya yakınlarısınız. Böyle anlamlı bir günde sizlerle beraber olmak benim için çok değerli” dedi.

Başkan Ömer Günel'in ardından konuşan CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, “Ülkede huzurumuzu sağlayan kahraman şehit ve gazilerimizin siz değerli yakınları, bu vatan sizlere çok şey borçlu. Bugün sizlerle beraber olmak, bizler için büyük bir gururdur” dedi.