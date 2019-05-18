Günel, seyyar parfümcülerle toplantı yaptı

Seyyar parfüm satışı yapan vatandaşlarla buluşan Başkan Ömer Günel, kimsenin ekmeği ile oynamak istemediklerini belirterek kenti ziyaret eden turisti rahatsız eden seyyar satış yerine Kuşadası Belediyesi tarafından sağlanacak portatif tezgahlarda parfüm satışının daha uygun olacağını kaydetti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sıfır İşgaliye uygulaması ile birlikte seyyar satış konusunda da düzenlemeleri hayata geçirmeye başladı. Kuşadası'nın kanayan yaralarından biri haline gelen seyyar parfüm satışının bir düzen halinde yapılması için çalışma yürüten Başkan Ömer Günel “Bugün itibariyle turisti rahatsız edecek elden parfüm satışını yasaklıyoruz. Önümüzdeki günlerde belediyemiz tarafından belirlenen kentin 7 farklı noktasında bu işi bizim belirleyeceğimiz kurallar çerçevesinde yapmanıza izin vereceğiz. Bu 7 noktada kimlerin satış yapacağı Zabıta Müdürlüğümüzde yapılacak kura sonucu belli olacak. Ben kendi kentimin esnafıyla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Sizlerden tek isteğim satışınızı düzgün yapın, kimseyi rahatsız etmeyin. Bunları yerine getirirseniz, ben her zaman sizin yanınızda olurum” dedi.