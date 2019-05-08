Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Soğucak Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul Aile Birliği üyeleri, öğretmen ve öğrencilerin sorunlarını dinleyen Başkan Ömer, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar sorunların giderileceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in ziyaretinden dolayı memnuiyet duyduklarını belirten Soğucak Ortaokulu Müdürü Soner Erol, özellikle okul bahçesinin düzenlenmesi konusunda Kuşadası Belediyesi'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Başkan Ömer Günel, benzer sorunları Kuşadası'nda ki çoğu devlet okulunun yaşadığını belirterek, Kuşadası Belediyesi olarak sorunların çözümüne destek sunacaklarını kaydetti. Eğitim ve öğretime verilen desteğin geleceğe ışık tutacağını belirten Başkan Ömer Günel “Öğrencilerimiz geleceğimizdir. Onlara sunacağımız her hizmet geleceğimizi şekillendirir. Bugün buraya sorunlarınızı yerinde görmek için geldim. Sorunlarınızın tespiti konusunda daha detaylı bir çalışma yürüteceğiz. En geç 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar sorunları çözmüş olacağız” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Soğucak Ortaokulu'nun ardından Soğucak esnafını ziyaret etti.