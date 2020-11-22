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Güneşi gören, sahile indi

Aydın’ın Didim ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kısıtlamanın ilk günü sonrasında sahile inerek, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Aydın'ın Didim ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kısıtlamanın ilk günü sonrasında sahile inerek, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.


Didim'in dünyaca ünlü Altınkum Plajı, kısıtlamanın ilk günü sonrası vatandaşların uğrak yeri oldu. Sabah saat 10.00'da sona eren kısıtlama sonrasında vatandaşlar, güzel ve güneşli havayı fırsat bilerek sahil bandına akın etti. 21 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte kimi vatandaşlar aileleri ve sevdikleri ile birlikte sahilde oturdu, kimi vatandaşlar ise denize girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşların ise sahil bandında yürüyüş yaptığı gözlemlendi. Polis ekipleri ise sahil bandında sosyal mesafe ve maske denetimi yaparak, kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Didim'de sıcak ve güneşli havanın önümüzdeki, günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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