Güney Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenirken, Meteoroloji fırtına konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Güney Ege'de rüzgarın, yarın (19.12.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 21.12.2022 Çarşamba akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.