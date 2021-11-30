“Güney Ege Turizm Yolu” kazalarla tekrar gündeme geldi

Aydın'da "Güney Ege Turizm Yolu" güzergahında yer alan Söke-Koçarlı ve Koçarlı-İncirliova arasındaki yol, geçtiğimiz hafta sonu üst üste yaşanan iki kazayla tekrar gündeme geldi.

Dönemin Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından gündeme getirilen “Güney Ege Turizm Yolu”, Söke'den Karacasu'da bulunan Afrodisyas Antik Kenti'ne kadar ulaşım sağlayacak ve turizme hareket getirecek bir yol olarak planlanmıştı. Günün trafik koşullarına cevap veremeyen, özellikle Menderes Köprüsü ile Burunköy arasında iyice daralan ve üzerinde 5 tahliye kanal köprüsü barındıran karayolu, bölgede trafik ulaşımının en yoğun olduğu yollardan biri olarak yer alıyor. Karayolu tarım sezonunda yaşadığı yoğunluğun yanında Söke'den İncirliova'ya kadar alternatif yol özelliği taşıyor. Bölgede bulunan birçok kırsal mahalle ulaşımını da bu yoldan sağlıyor.

Söke ile İncirliova arasındaki yolda kısmen genişletme çalışmaları yapılmış ancak büyük bir bölümünde çalışma yapılamamıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Söke-Koçarlı (Aydın-Çine) ayrımı yolu toprak tesviye, sanat yapıları, üst yapı ve köprü işleri yapım işinin yüklenici firmaya teslim edildiği duyurulmuştu. 42 kilometrelik yolda son dönemde üst üste meydana gelen kazalar, konuyu tekrar gündeme getirdi.

Yolun Söke kısmında hafta sonunda biri kamyon diğeri ise römork olmak üzere iki aracın devrildiği, iki ayrı kaza yaşanmıştı. Bu kazaların yaşanma nedeni olarak da yolun darlığı ile günümüz tarım ve iş makinalarının büyüklüğüne bağlı olarak yolun yetersiz kalışı gösteriliyor.