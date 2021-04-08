Güney Ege'de fırtına bekleniyor

Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Güney Ege’de fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Güney Ege'de fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Güney Ege'de bugün (08.04.2021 Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Cumartesi (10.04.2021) günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.