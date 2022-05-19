İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Güney Ege'de fırtına bekleniyor

Güney Ege’de rüzgarın bugünden itibaren yarın öğle saatlerine kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Güney Ege'de rüzgarın bugünden itibaren yarın öğle saatlerine kadar fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Güney Ege'de rüzgarın bugün (19.05.2022 Perşembe) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 20.05.2022 Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Beklenen fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) denizciler ve balıkçılar başta olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.