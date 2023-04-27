Güney Ege'de fırtına bekleniyor

Güney Ege'de yarın öğlen saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Güney Ege'de rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.