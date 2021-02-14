Güney Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Güney Ege’de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Güney Ege'de rüzgarın Pazartesi (15.02.2021) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Perşembe (18.02.2021) günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.