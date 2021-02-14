Güney Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Güney Ege'de rüzgarın Pazartesi (15.02.2021) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Perşembe (18.02.2021) günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.