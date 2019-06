Günümüz gençliğinin en büyük problemi; ‘Dijital bağımlılık”

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hazırladığı proje ile AB'den 180 in Avro hibe almaya hak kazanan Mehmet Akif Ersoy Lisesi yaptığı bir araştırma ile her 100 öğrenciden 48'inin her gün dijital cihazlarla on-line oyun oynadığını belirledi. Araştırmada dijital bağımlılığın gençlerde her geçen gün artarak devam ettiği ve bağımlılık boyutuna ulaştığı ortaya çıktı.

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde teknolojinin nimetlerinden en iyi şekilde yararlanması gereken yeni neslin, teknolojiden yararlanmak yerine ‘Teknoloji Bağımlısı' olmaya başlaması günümüzün en büyük problemleri arasında yerini aldı.

Gençlerinin ortak problemi olan teknoloji bağımlılığına ortaya çıkarmak ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla böyle bir proje hazırladıklarını belirten Proje Danışmanı Emre Eritmen, Türkiye çapında kabul edilen 88 projeden biri olan ve toplamda 180 bin avro bütçeye sahip proje kapsamında anket çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

“Akademik başarı ve sosyalleşmeyi de olumsuz etkiliyor”

Bu proje kapsamında çağımızda gençlerin akademik başarı ve sosyalleşmeleri önünde en büyük engel olan ‘Teknoloji Bağımlığı; oyun, TV, sosyal medya, internet ve cep telefonu bağımlılığı ‘ başlıkları altında incelendi. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Nazilli Fen Lisesi, Nazilli Lisesi, Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi ve Nazilli Anadolu Lisesi'nin de bulunduğu beş okula toplam 2 bin 327 öğrenci ile yapılan ankette gençlerde dijital bağımlılığın durumunu ortaya koyan çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıktı.

Anketin sonuçları ile ilgili bilgi veren Proje yürütücüsü İngilizce öğretmeni Emre Eritmen, “Anket uygulanan öğrencilerin sadece yüzde 52'si hayatları boyunca hiç gün boyu çevrimiçi oyun oynamayı düşünmediklerini belirtmişlerdir. Bu öğrencilerin yüzde 62'lik kısmı ise oyun oynama zamanlarını ilk başladıkları zaman göre kademeli olarak arttırdıklarını dile getirmişlerdir. Ankete katılan öğrencilerimizin yüzde 72'si günlük hayatın problemlerinden uzaklaşmak için oyun oynadıklarını belirtirken, yüzde 46'lık kısmı aile ve arkadaşlar gibi yakın çevrelerinin oyun için harcadıkları zamanı azaltmada yardımcı olamadığını işaretlemişlerdir. Anketin ortaya koyduğu diğer bir çarpıcı tespitte öğrencilerin yüzde 40'lık kısmının gün içinde oyun oynamazlarsa kendilerini kötü hissettikleri, yüzde 47'lik kısmının ise hayatlarının bir bölümünde oyun için harcadıkları vakit yüzünden çevreleriyle tartıştıkları ortaya çıkmıştır” dedi.

Kendilerini oyun bağımlısı olarak tanımlayıp tanımlamayacakları yönündeki soruya ise öğrencilerin sadece yüzde 15,2'si “evet” cevabı verdiği belirtildi.