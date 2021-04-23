Gurbetçinin hesabından para çektikleri iddia edildi, serbest kaldılar

Olayın ardından başlatılan çalışma neticesinde gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 5 şüpheli göz altına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Almanya'da oturan İ.Y adlı vatandaş, Şubat 2021 tarihinde Didim'deki arsasını 900 bin Euro'ya sattı. Parasını hesabına yatıran şahıs Almanya'ya geri döndü. Olaydan bir ay sonra Mart ayında ise ilgili bankayı arayan bir şüpheli kendisini İ.Y olarak tanıttı ve mobil bankacılıktaki telefon numarasını değiştirdi. Bankanın yeni numarayı tanımlamasının ardından mağdur İ.Y'nin hesabındaki 659 bin Euro paranın, 3 farklı ilde 4 farklı şahıs tarafından çekildiği tespit edildi. Şüphelilerin yaptıkları para çekimi ise kamera görüntülerince tespit edilmesinin ardından Didim İlçe Emniyet müdürlüğü Asayiş büro ekipleri harekete geçti.

“Çekilen paraların miktarları belirlendi”

Yapılan çalışma neticesinde olayın şüphelilerinin emlak işi yapan H.K. ile İ.Y'nin hesabından 32 bin euro parayı çeken D.K., 1 milyon 150 bin TL parayı çeken A.A., 1 milyon 500 bin TL parayı çeken A.U., 750 bin TL parayı çeken M.U. K.G. ve M.Ç. isimli şahıslar oldukları tespit edildi.

“3 ilde operasyon gerçekleştirildi”

Şahısların yakalanması için İzmir, Ordu ve Aydın'ın Didim ilçesinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu, Ordu ilinde M.U., Didim'de K.G., H.K. ve M.Ç., İzmir'de ise A.U. adlı şahıslar yakalandı. Didim'de yakalanan H.K.' un ikametinde 20 bin TL, K.G.' nın ikametinde 7 bin 500 TL paraya el konuldu. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, şüpheliler M.U., K.G. ve A.U. adli kontrol şartıyla, diğer şahıslar ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.