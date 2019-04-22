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Gürcistan ve Romanyalı öğrencilerden Başkan Atay'a ziyaret

Gürcistan’ın Rustavi şehri ile Romanya’nın Yaş ve Sighişoara şehirlerinden gelen ve de 1 hafta boyunca Aydın’da ağırlanacak olan 36 öğrenci 8 öğretmen, Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret etti.

Gürcistan'ın Rustavi şehri ile Romanya'nın Yaş ve Sighişoara şehirlerinden gelen ve de 1 hafta boyunca Aydın'da ağırlanacak olan 36 öğrenci 8 öğretmen, Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti.


Efeler'e gelen çocuklara hoş geldiklerini belirten Başkan Atay: "Dünyada çocuklara hediye edilmiş tek bayram Türkiye'dedir ve bu bayramı siz çocuklara armağan eden ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

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