GÜRİŞ Holding kadın çalışanları için 3 bin 600 ağaç dikti

Aydın'ın ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlamayı görevi haline getiren GÜRİŞ Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanları için Germencik'in 7 ayrı bölgesinde toplam 3 bin 600 adet incir ağacı fidan dikimini gerçekleştirdi.

Sürdürülebilir bir geleceğe verdiği değer doğrultusunda temiz ve milli enerji olan yenilenebilir enerji faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren GÜRİŞ Holding, her fırsatta gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarıyla da çevreye katkı sağlamaya devam ediyor. Holdingin yaşanabilir bir gelecek için çevreye katkı sağlamak amacı ve sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlar için Aydın'da 7 ayrı bölgeye, 3 bin 600 adet, tarım alanında çok kıymetli bir yere sahip olan 'incir fidanı' dikildi.

Yaptığı tüm çalışmalarla Aydın bölge halkına destek olmayı misyonu haline getiren holding çiftçilere verdiği değer ilkesi kapsamında 2017 yılından itibaren ‘Geleneksel Ağaç Dikme Şenliği' ile binlerce fidan dikimi gerçekleştirdi. Holding gerçekleştirdiği fidan dikme etkinliğiyle başta kadınlar olmak üzere bölge halkına ve sürdürülebilir gelecek adına önemli bir adım attı. Yöre halkı tarafından yoğun ilgi ile gerçekleştirilen etkinlik vasıtasıyla holding başta kendi çalışanları olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

“Bu yıl bizim için anlamı daha büyük”

Holding olarak bulundukları çevreye ve dokundukları kişilere katkı sağlamayı, çalışmalarında ve projelerinde her zaman ön plana koyduklarını belirten GÜRİŞ Holding Enerji Grup CEO'su Ali Karaduman, “Aydın'da tarım alanında çok kıymetli bir yere sahip olan 'incir fidanı' bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Biz de içerisinde bulunduğumuz alana katkı sağlamak amacıyla 7 yılda toplam 18 bin 600 fidanı bölge halkıyla buluşturarak 744 dönüme yakın arazinin ağaçlandırılmasını sağladık. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmasının ise bizdeki yeri çok daha kıymetli. Kadın çalışanlarımız için 8 Mart Dünya Kadınlar gününde gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmaları çevreye katkı sağlarken kadın çalışanlarımıza da çok anlamlı bir armağan oldu” dedi.

Tüm dünyanın iklim krizi tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı, kısıtlı kaynaklar ile geleceğin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiği günümüzde çevrenin korunması daha da önemli bir hale geliyor. Verilen bilgiye göre, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek kapsamında temiz ve milli enerji kaynağı olan yenilenebilir enerji çalışmalarına hız kesmeden devam eden GÜRİŞ Holding, sosyal sorumluluk bilinci ile çevreye katkı sağlamaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji çalışmaları ve 1131.75 MW kapasiteye sahip yenilenebilir enerji santralleri sayesinde Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını ve karbon salımını önemli ölçüde azaltıyor. Holding, işletmedeki toplam 27 adet RES, HES ve JES ile 8 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yıllık 4 milyar kWs elektrik üreterek, 1.8 milyon hanenin elektrik ihtiyacını da karşılıyor.