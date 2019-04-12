Gürşat Kale; “Alnımızın akı ile kendi dönemimizi bitirdik”

İncirliova eski Belediye Başkanı Gürşat Kale, 31 Mart 2019 seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya'yı tebrik ederek, kendi başkanlığı dönemini alınlarının akı ile bitirdiklerini söyledi.

Kale yaptığı basın açıklamasında, “31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İncirliova Belediye Başkanlığını kazanan İYİ Parti adayı Sayın Aytekin KAYA kardeşimle devir teslim töreninde bir araya geldik. Kendisini kutluyor ve Başkanlığı dönemindeki çalışmalarında başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Başkan adayı olarak yürüttüğümüz seçim kampanyamız süresince bize gönülden destek olan, şahsi işlerinden fedakarlık ederek seçim çalışmalarında etkin görev alan kadınlarımıza, erkeklerimize, gençlerimize ve hatta çocuklarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Halkımızın takdiri ve seçimine saygı duyuyorum.

Bunun yanısıra Cumhur İttifakı, Belediye Meclis Üyeliği seçiminde birinciliği kazanmış ve kontenjan üyelerinin de mecliste yer almasını sağlamıştır. Belediye Başkanlığı oylarından 1000 oy daha fazla olan Meclis üyesi oyları da göstermektedir ki, Cumhur İttifakı İncirliova'da başarılı olmuştur. Seçim sonuçları analiz edildiğinde, ne yazık ki, daha önceki yerel seçimlerde de yaşanmış olan kişisel hırslar nedeniyle açık ara kazanılacak olan Başkanlık seçiminin kaybettirilmiş olduğu açıkça görülmektedir. Ülkücü olduğunu iddia eden, Cumhur İttifakının paydaşlarından olan MHP'li eski bir Belediye Başkanı ile Ak Parti'li olduğunu iddia eden eski bir İlçe Başkanının şahsi çalışmaları ve karalama kampanyaları ile seçim mevcut şekilde sonuçlanmıştır. Bu kişiler hakkındaki değerlendirmeleri parti yönetimlerinin takdiri ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Milliyetçilik ve vatanseverlik duygularımın bir tezahürü olan İncirliova Sevdam ile 5 yıl boyunca verilen güven kredisi neticesinde ben ve ekibim elimizden gelen en iyi, en şeffaf ve en hakkaniyetli yönetimi gerçekleştirmeye çalıştık. Kısıtlı imkanlar ile çok ve büyük işler yapmaya gayret ettik. Yeni seçilen belediye başkanları göreceklerdir ki, Büyükşehir Yasası dolayısıyla bir ilçe belediyesini yönetmek, maddi sıkıntıları aşmak oldukça zordur. Çok şükür alnımızın akı ile kendi dönemimizi bitirdik. Bugünden itibaren hiçbir makam beklentim olmadan İncirliova ve Aydın başta olmak üzere cennet vatanım için elimden gelen her çabayı her platformda göstereceğimi belirtmek isterim. Bu vesile ile yeni dönemde Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi olarak seçilen tüm arkadaşlarıma başarılar diler, yeni dönemin milletimize huzur ve refah getirmesini temenni ederim” dedi.