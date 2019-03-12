Gürşat Kale mahalle istişare toplantılarını sürdürüyor

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkanı Adayı Gürşat Kale, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri münasebetiyle gerçekleştirdiği mahalle istişare toplantılarına vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Akşçeşme, Gerenkova, Sandıklı ve Sınırteke Mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Başkan Kale'yi “Yine yeniden Gürşat Kale” sloganlarıyla karşılayan mahalle sakinleri tam destek verdi.

60 aylık görev süresi içerisinde İncirliova'da ilkleri gerçekleştiren Başkan Kale, “Çok söz söylemeye gerek yok. Halkımızın destek ve teveccühleri ortadadır. Allah hepsinden razı olsun. Gösterdikleri ilgi ve samimiyetten dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“İftira ve yalanlara cevabı halkımız veriyor”

Bazı belediye başkan adaylarının seçim konuşmaları kapsamında gerçek dışı iddia ve iftiralarda bulunduğunu vurgulayan Başkan Kale; “Allah'a hamdolsun alnımız ak, yaptığımız iş ak. 60 aylık görev süremiz içerisinde hamam, çocuk oyun parkları, sosyal tesisler, taziye evi, kapalı Pazar yeri, mesire alanı, yol yapım hizmetleri, sosyal hizmetler, engelsiz yaşam merkezi, ücretsiz hastane ulaşım hizmeti gibi kimsenin yapamadığı yapmayı bile aklına getiremediği hizmetleri gerçekleştirdik. Onlar iftira ve yalanlarla oy avcılığına girmeye devam etsin. Halkımız onlara en büyük cevabı meydanlarda veriyor zaten” dedi.

Başkan Kale'ye, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, MHP Kadın Kolları Başkanı Nursevin Ertunç, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Kale, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ve mahalle muhtarları eşlik etti.