Güvenlik görevlisinden duyarlı davranış

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2 Hollandalı kadın turiste yönelik rahatsız edici davranışta bulunan bir şahsa engel olan ve Emniyet Müdürlüğü'ne bildiren Kuşadası Belediyesi'nde görevli güvenlik görevlisi Fatih Öztatar'ı makamında ağırlayarak tebrik etti. Başkan Ömer Günel, kadınlara yönelik şiddetin ve uygunsuz davranışların kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Kuşadası Belediyesi'nde görevli güvenlik görevlisinin olaya müdahalesinin büyük bir duyarlılık örneği olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel “Ne yazık ki ülkemizde kadınlara yönelik benzer olaylarla karşılaşıyoruz. Çoğu insan bu tarz durumlar karşısında duyarsız davranıyor. Siz bu olaya yerinde bir müdahalede bulunarak önemli bir iş yaptınız. Kentimizi ziyaret eden iki kadın turistin kendilerini güvende hissetmelerine neden oldunuz. Olay yerine emniyet güçlerini çağırıp müdahale edilmesini sağlamanız ayrıca takdir konusu. Sizin gibi duyarlı insanlarla çalışıyor olmak benim için çok değerli. Görevinizi hakkıyla yerine getirdiğiniz için teşekkür ederim” dedi. Başkan Ömer Günel güvenlik görevlisi Öztatar'ı duyarlı davranışından dolayı altınla ödüllendirdi.

Kuşadası Belediyesi çalışanı güvenlik görevlisi Fatih Öztatar ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederek görevini layıkıyla yapmak için çalıştığını söyledi. Öztatar “Kuşadası'nda yaşayan ve ziyarete gelen herkese karşı sorumluyuz. Bu tip münferit olayların yaşanmaması ile gerekli özenin ve dikkatin gösterilmesi çok önemli” dedi.