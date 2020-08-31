Güvenlik sektörünün yeni silahları ateşölçerler

Eskiden jop ve silahları kurum ve kuruluşların kapılarında bekleyen güvenlik görevlileri şimdi ateşölçer ile bekliyor.

Son günlerde işyeri ve çalışan güvenliğini sağlamanın en önemli yolunun işyerini ve çalışanları virüsten korumak olduğunu belirten güvenlikçiler, “Eskiden içeri giren kişi ya da kişilerin öncelikle kim olduğunu birine ya da kuruma zarar verme ihtimalini öncelikle değerlendirirdik. Şimdi en büyük tehlike Korona virüs oldu. Öncelikle virüse karşı tedbir alıyor, sonra rutin önlemleri alıyoruz” diyerek artık en önemli silahlarının ateşölçer olduğunu belirttiler.