Güvercin Masa 105 bin vatandaşa ulaştı

Güvercin Masa, 2019 yılında toplam 105 bin 254 vatandaşla temasa geçerek 63 bin 389 başvuru aldı.

Kuşadası Belediyesi çatısı altında vatandaşların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, 7/24 çağrı merkezinden kayıt oluşturabildiği, evlerinde, iş yerlerinde ya da sokakta gezici ekiplere veya e-posta ve sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa her geçen gün büyümeye devam ediyor. Birime bağlı çağrı merkezi ve başvuru masasına bağlı çalışan ekipler 2019 yılı içerisinde 60 bin 308 vatandaştan gelen başvuruyu kayda aldı. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla 2019 Haziran ayında faaliyete giren gezici ekip ise 44 bin 964 vatandaşı evi veya iş yerinde ziyaret ederek 3 bin 96 kişinin talep formunu ilgili birim ve kurumlara iletti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güvercin Masa'ya bağlı olarak çalışan ekiplerin 2019 yılı içerisinde rekor sayıda başvuru aldıklarına dikkat çekerek “ Göreve geldiğimiz günden itibaren belediyemize bağlı Güvercin Masa'yı güçlendirmek için çalışıyoruz. Yaz aylarında faaliyete geçirdiğimiz Güvercin Masa Gezici Ekibi sayesinde vatandaşlarımıza daha kolay ulaşmaya ve sorunlarını yerinde görmeye başladık. Çağrı merkezi ve başvuru masasına bağlı çalışan personel sayısını artırarak talepleri daha hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletilmesini sağladık. Böylelikle sorunlar da daha hızlı bir şekilde çözülüyor. Ekiplerimiz 48 saat içerisinde aldıkları başvurunun durumu ile ilgili telefon aracılığı ile vatandaşa bilgilendirme yapıyor. Ayrıca vatandaşların taleplerinin gerçekleşmesi durumunda tekrar telefon aracılığı ile geri dönüş sağlanıyor. Ekiplerimiz 2019 yılı içerisinde 105 bin 254 vatandaşla temasa geçerek 63 bin 389 başvuru aldı” dedi.

Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa

Güvercin Masa, Başvuru Masası, 7 /24 Çağrı Merkezi, Gezici Ekip ve Koordinasyon Merkezibirimlerinden oluşur. Başvuru Masası, dilekçelerin kaydının yapıldığı başvuru kanalıdır.

7/24 Çağrı Merkezi, 0256 460 4 040 numaralı telefon aracılığı ile taleplerin 7/24 iletilebildiği birimdir. Gezici Ekip ise mahallelerde, sokaklarda ve hanelerde talep alan birimdir.