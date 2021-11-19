Güzelçamlı Düğün Salonu yenileniyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde yer alan düğün salonunda başlatılan yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında Güzelçamlı, düğün ve nişan gibi organizasyonların yanı sıra çeşitli kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak bir sosyal tesise kavuşacak.

Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek için gece gündüz çalışan Kuşadası Belediyesi, bir yandan da kente yeni ve modern sosyal tesisler kazandıracak projeleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi tarafından Güzelçamlı Mahallesi'ndeki düğün salonunda başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Dış cephesi ile duvarları beyaz ve gri renge boyanan tesiste, tuvaletlere yeni fayanslar döşendi, elektrik tesisatı da bakımdan geçirildi. Eskiyen pencere çerçevelerinin yerine de yenileri monte edildi. Kış mevsimin yaklaşması nedeniyle çatısı da onarılan düğün salonuna ayrıca yeni bir sahne yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında Güzelçamlı Mahallesi adına yakışan bir sosyal tesise kavuşacak.

Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol, “Belediye Başkanımız Ömer Günel, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine çok büyük önem veriyor. Bu nedenle her iki mahallemizde yatırım atağı bütün hızıyla sürüyor. Yenileme çalışmaları bittiğinde yıllardır bakımsız kalan Güzelçamlı Düğün Salonu eski ve köhne görünümünden kurtulacak. Hemşehrilerimiz düğünlerini, dernek ile vakıflarımız da toplantı ve etkinliklerini gönül rahatlığıyla yapabilecek” diye konuştu.