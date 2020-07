Güzelçamlı Liman caddesinde parke taşı çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kuşadası'nın tatil beldelerinden Güzelçamlı Mahallesi Liman caddesinde parke taşı çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle muhtarı Remzi Atıcı yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Liman Caddesi'nde parke çalışmasının sürdüğünü belirten Güzelçamlı Mahallesi Muhtarı Remzi Atıcı "Güzelçamlı'da her şey çok güzel gidiyor. Liman Caddesi'nin yapılması talimatını yakın zamanda yaptığımız bir toplantı sonrasında Özlem Başkanımız bizzat verdi. Bir an önce bitirilmesi için de Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak demeden, gece demeden sürekli çalışıyor. Hava sıcaklığı 50 dereceyi buluyor ama ekipler bir an bitirilmesi için çalışmaya devam ediyor" dedi.

Yapılan çalışmalardan çok mutlu olduklarının altını çizen Atıcı "Şu anda yollarımız yıkanıyor, ilaçlanıyor, dezenfekte ediliyor; maskelerimiz vatandaşlarımıza ve esnafımıza dağıtılıyor. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na Güzelçamlı'ya yapılan hizmetlerden dolayı mahallem adına çok teşekkür ederim. Her iki belediyede de sorumlulara tek telefonla ulaşabiliyoruz ve isteklerimiz anında yerine getiriliyor" ifadelerini kullandı.