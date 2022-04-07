Güzelçamlı Mahallesi Mezarlığı'nda yenileme çalışmasında sona gelindi

Kuşadası Belediyesi tarafından uzun yıllardır bakımsız kalan Güzelçamlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta yürütülen tadilat çalışmalarında sona gelindi. Çalışma çerçevesinde mezarlığın çevresine bölgenin doğal dokusuna uygun malzemeden taş duvar ören ekipler, defin alanının aydınlatma sistemini yeniliyor.

Kent genelindeki mezarlıklarda yıl boyunca düzenli bakım çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Güzelçamlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta başlattığı yenileme çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık İşleri Amirliği ekipleri tarafından mezarlığın çevresine bölgenin doğal yapısına uygun taşlardan 472 metre tül çift yönlü duvar örüldü.

Defin alanı ile duvarları aydınlatacak lambaların elektrik sistemini yenileme işini de yarılayan ekipler daha sonra çalışmalarını mezarlığın taka sahip olacak giriş kapılarını yapmaya yoğunlaştıracak. Kısa sürede tamamlanacak çalışmaların ardından Güzelçamlı Mahallesi Mezarlığı, yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için hazır hale gelmiş olacak.

Güzelçamlı Mahallesi'ndeki mezarlığın yaklaşık 30 yıldır bakıma muhtaç kaldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, “Mezarlığımızı çevreleyen duvar yıkılmak üzereydi. Başkanımız Ömer Günel'in özverili çalışmaları sayesinde Kuşadası Belediyesi'nin hizmetleri kentimizin her mahallesinde kesintisiz sürüyor. Her gün yüzlerce insanımızın ziyaret ettiği mezarlıklarımızın daha temiz ve düzenli olması için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.