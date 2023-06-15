Güzelçamlı Mahallesi'ndeki park ve yeşil alanlar çoğalıyor

Çalışmalar çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Panionion Parkı'nın ardından Özer Türk Caddesi'nde yer alan Leftere Canlı Parkı'nı yeniliyor.

Kuşadası Belediyesi “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü park yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi Gece Pazarı karşısında bulunan ve antik çağda 12 İyon kentinin toplanma merkezi olan Panionion'un adının verildiği parkta başlattıkları yenileme çalışmaları ile eş zamanlı olarak Özer Türk Caddesi'ndeki Leftere Canlı Parkı'nda da çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda ekipler, sulama, elektrik ve foseptik altyapısını yeniledikleri alanda yer alan ve kullanılamaz durumdaki mevcut kadın ve erkek tuvaletlerini yeniliyor. Ayrıca engelli vatandaşlar için de bir tuvalet yapıyor.

Yeşil alanı 326 metrekare genişleterek toplam park alanını 600 metrekareden 926 metrekareye çıkaran ekipler, park alanına granit yüzeyli begonit taş kullanarak yürüyüş yolu yapacak. Ekipler, çocuklara daha güvenli bir oyun alanı oluşturmak için de eskiyen oyun gruplarının yerine yeni oyun grubu yerleştirecek. Peyzaj çalışması ile alana modern ve estetik bir görünüm kazandıracak olan ekipler, mahalle sakinlerinin kaliteli vakit geçirebilecekleri park alanını en kısa süre içerisinde hizmete sunacak.