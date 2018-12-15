Güzelçamlı'da 2 operasyonda 71 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam 71 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler ilk olarak 07.00 sıralarında Güzelçamlı açıklarında tespit edilen lastik bir bota operasyon düzenledi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 8'i çocuk ve 5'i kadın olmak üzere toplam 25 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sahil Güvenlik ekiplerinin Saat: 07.30 sıralarında Güzelçamlı önlerinde düzenledikleri ikinci operasyonda ise yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 8'i çocuk ve 22'i kadın olmak üzere 46 kaçak göçmen daha yakalandı. İki ayrı operasyonda ele geçirilen 14 Irak, 8 Suriye, 3 Filistin, 22 Orta Afrika, 14 Kongo, 7 Komor, 2 Somali ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.