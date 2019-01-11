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Güzelçamlı'da 53 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20’si çocuk, 9’u kadın toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 20'si çocuk, 9'u kadın toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından Güzelçamlı açıklarında hareket halinde bir lastik bot belirlendi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 27'si Suriye, 12'si Irak, 11'i Filistin ve 3'ü Mısır uyruklu olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

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