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Güzelçamlı'da asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi’nde 10 sokak ve bir caddede sürdürdüğü asfaltlama çalışmasını tamamladı.

Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi'nde 10 sokak ve bir caddede sürdürdüğü asfaltlama çalışmasını tamamladı. Uzun yıllardır yolların yapılmasını beklediklerini ifade eden mahalle sakinleri memnuniyetlerini ifade ederek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.


Yaz sezonu boyunca parke döşeme ve sıcak asfalt çalışmalarına ağırlık veren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Güzelçamlı Mahallesi'nde yaklaşık 200 bin metrekarelik yolda başladığı sathi asfalt kaplamasını kısa sürede tamamladı. Çalışmalar kapsamında Şehit Sunay Civan Caddesi, 166, 169, 137, 146, 148 ve 150, 171, 172, 174 ile 176'ncı sokaklarda sürdürülen sathi asfalt çalışması sona erdi.


Yolların yapılması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belirlenen program ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yol yapım çalışmalarına devam edeceklerini belirterek Kuşadası'nda yapılmayan yol, girilmeyen sokak kalmayacağını bir kez daha yineledi. Önceliklerinin her zaman vatandaş memnuniyeti olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel, “Kuşadası'nı yolları, yeşil alanları, pırıl pırıl sokakları, çarşıları ve plajları ile yeniden turizmin başkenti haline getireceğiz” dedi.

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